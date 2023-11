Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG, scheidet zum Ende des Jahres aus dem Unternehmen aus. Gleichzeitig legt er seine Mandate in den Tochtergesellschaften der BCA nieder. Er will sich künftig als Berater neuen Aufgaben widmen. Der Aufsichtsrat dankt Schünemann für seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg der vergangenen Jahre, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.Seine Aufgaben und Verantwortungsbereiche werden ab dem 01.01.2024 von den beiden BCA-Vorständen Dr. Frank Ulbricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...