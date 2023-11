Der spanische Telekomkonzern Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18) plant unverändert für das laufende Geschäftsjahr 2023 0,30 Euro brutto als Dividende auszuschütten. Die Dividende soll in zwei Tranchen zu je 0,15 Euro (am 14. Dezember 2023 und im Juni 2024) bezahlt werden. Bis zum Jahr 2026 soll die jährliche Dividende mindestens 0,30 Euro betragen, wie am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarkttages in ...

