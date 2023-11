Indemo, Europas zukunftsweisende, MIFID-lizensierte Plattform für Anleiheninvestitionen, ist stolz darauf, ihren bahnbrechenden Start bekannt zu geben. Diese innovative Plattform ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu verbilligten Discounted Debt Investments (DDIs), ein Privileg, das früher Bankern und institutionellen Anlegern vorbehalten war. DDIs beinhalten die Investition in Hypothekendarlehen mit erheblichen Abschlägen von Privatkundenbanken, wenn die Schuldner in Zahlungsschwierigkeiten geraten, was ein beispielloses Ertragspotenzial bietet.

Wichtige Highlights:

Bankgestützte Sicherung: Alle DDI-Produkte sind durch Hypotheken in Bankqualität besichert. Diese Darlehen wurden streng geprüft und von professionellen Dienstleistern gemäß ihrer Kreditpolitik erworben, wodurch ein branchenweites Sicherheitsniveau gewährleistet wird.

Lukrative Renditen: Anleger können mit Renditen im typischerweise zweistelligen Bereich innerhalb eines Zeitraums von 12-24 Monaten rechnen. Der Erlös aus dem Verkauf der mit der Hypothek belasteten Immobilie bildet die Grundlage für diese Rendite und macht sie zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit.

Zweitwohnsitze: Die meisten der auf Indemo angebotenen Darlehen sind für Zweitwohnsitze bestimmt. Diese einzigartige Ausrichtung gewährleistet eine einfachere Durchsetzung von Sicherheiten und eine präzise Marktbewertung durch unabhängige Gutachter, was zur Sicherheit der Investitionen beiträgt.

EU-Stabilität: Alle DDIs stammen aus Spanien, einem Mitgliedstaat der EU und der Eurozone, der für sein stabiles, berechenbares rechtliches und politisches Klima bekannt ist und in den derzeitigen geopolitischen Turbulenzen einen neuen sicheren Hafen darstellt. Dies führt zu einer geringeren Marktvolatilität und einem größeren Vertrauen der Anleger.

Faktor soziale Verantwortung: Die Schuldentilgungspolitik zielt darauf ab, die Schuldner zu entschädigen und sie von der übermäßigen Verschuldung zu befreien, die höher sein kann als der Wert der belehnten Immobilie.

Indemo, das von dem ehemaligen Banker Sergejs Viskovskis geleitet wird, steht an vorderster Front bei der Neugestaltung der Immobilieninvestitionslandschaft, und das in einem stark regulierten und sicheren Umfeld. Sergejs Viskovskis unterstreicht die Bedeutung: "In der heutigen Finanzwelt ist die Auswahl regulierter Dienstleistungen für die Sicherheit der Anleger von größter Bedeutung. Bei Indemo, was so viel wie Investitionsdemokratie bedeutet, legen wir großen Wert auf Transparenz und halten uns an strenge Vorschriften, um einen vertrauenswürdigen Raum für Investitionen zu schaffen."

Das Indemo-Team entwickelt die Plattform nicht isoliert, sondern legt großen Wert auf die Erkenntnisse, die sich aus dem Feedback der Community ergeben. Besonders hervorzuheben ist, dass Top-Beta-Investoren, darunter erfahrene P2P-Plattform-Enthusiasten, während der Beta-Testphase zusammen über 750 Tausend Euro investiert haben, was ihr Vertrauen in Indemo beweist und wertvolles Feedback für Verbesserungen liefert.

Derzeit bietet Indemo ihre Dienste in Spanien, Deutschland und Lettland an, und in Kürze werden weitere Regionen hinzukommen.

Eine Investition bei Indemo ist mit Risiken verbunden. Eine Rückzahlung des investierten Betrags ist nicht garantiert.

sergey.vyshkovski@indemo.eu; (+371)26721652