DJ Euronext lässt Deutsche Börse mit Idee für IPO-Liquiditätspool abblitzen

LONDON (Dow Jones)--Euronext hat einen Vorschlag der Deutschen Börse zum Aufbau eines Aktien-Joint-Ventures abgelehnt. Der Vorstandschef der Deutschen Börse, Theodor Weimer sagte in einem Telefon-Call mit Journalisten laut dem britischen Dienst Financial News, er habe mit seiner Idee, gemeinsam einen größeren Liquiditätspool für Börsengänge aufzubauen, bei dem Börsenbetreiber keine Resonanz gefunden. "Wir würden gerne mehr IPOs auf der Startup-Seite machen", sagte Weimer zu Journalisten. "Was wir tun müssen, ist, einen tieferen Liquiditätspool in Europa zu schaffen. Wir haben es versucht, ich habe mich an die Euronext gewandt, aber sie haben beschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2023 07:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.