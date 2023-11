Das IAB-Betriebspanel ist eine jährliche Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), an der rund 15.000 Betriebe teilnehmen. Wie schlägt sich die Branche der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in der Studie?Positives Geschäftsergebnis bei Betrieben der Finanz- und VersicherungsdienstleistungenZunächst einmal zeigt sich, dass der höchste Anteil an Betrieben mit einem positiven Geschäftsergebnis mit 89% bei Betrieben der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...