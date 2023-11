Eupen (ots) -Ein zweites Standbein durch langfristige lukrative Renditen - der Börsenmarkt stellt für viele Investoren den Traum von finanzieller Freiheit dar. Doch durch die Angst vor dem Risiko fällt vielen Menschen der Start in die Investition schwer. Maxime Rohde ist Aktienexperte und berät Interessenten, die langfristig und vorrangig sorgenfrei am Aktienmarkt investieren möchten. Wie genau der Start an der Börse gelingt und mögliche Bedenken überwunden werden können, erfahren Sie hier.Die Investition in Aktien bietet sowohl für erfahrene Anleger als auch für Neueinsteiger eine Möglichkeit zur finanziellen Freiheit und zu einer gesicherten Altersvorsorge. Doch besonders vor dem Start in die Branche kommen bei vielen Anfängern Zweifel auf: Wie viel Startkapital wird benötigt? Welche Renditen sind realistisch? Und wie viel Zeit muss wirklich investiert werden? Für viele Menschen erscheint der Weg in die Börse wie eine unüberwindbare Hürde, die nur mit viel Zeit und einer Fülle an Fachwissen bewältigt werden kann. Ein noch größerer Faktor, der Menschen an dem Schritt zur Investition in Aktien hindert, ist die Angst vor einem vermeintlich hohen Risiko. Und tatsächlich schafft es nicht jeder, einen nennenswerten Gewinn am Markt zu erzielen. "Der häufigste Grund, warum Menschen am Börsenmarkt nicht erfolgreich werden, ist, dass sie gar nicht erst anfangen. Viele glauben, dass der Markt immens komplex sei und lassen sich davon zurückhalten", erklärt Maxime Rohde, Aktienexperte und Coach für alle, die langfristig am Aktienmarkt investieren möchten."Viele finden keinen Ansatzpunkt oder eine erfolgreiche Strategie, obwohl sie sich seit Jahren mit der Idee beschäftigen - und dieser fehlende Mut hindert viele Einsteiger daran, den ersten Schritt zu wagen", so der Experte weiter. "Mit der richtigen Strategie ist der Einstieg aber definitiv realisierbar." Mit seiner Beratung hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl Neueinsteigern als auch erfahrenen Anlegern zu einem ertragreichen Portfolio zu verhelfen. Durch seine Expertise verzeichnet er an der Börse eine jährliche Mindestrendite von 13 bis 15 Prozent. Dieses Fachwissen will er an seine Kunden weitergeben, um ihnen ähnliche Erfolge zu ermöglichen. Außerdem nimmt er denjenigen, die neu an der Börse anfangen möchten, die Angst vor dem ersten Schritt: "Durch jahrelanges Hinauszögern wurden noch keine Erfolge am Aktienmarkt erzielt", betont der Aktienexperte. "Durch unsere Beratung ermöglichen wir neuen Investoren den Start in die Branche und unterstützen sie dabei, ihre finanziellen Ziele mit Rücksicht auf ihre Risikobereitschaft zu erreichen."Wie wichtig die Überwindung zum ersten Schritt ist"Aller Anfang ist schwer, aber der Start in die Börse ist bei Weitem nicht so kompliziert, wie viele Neueinsteiger denken", erklärt Maxime Rohde. Viele begehen also schon anfangs den Fehler, sich von der Thematik so sehr einschüchtern zu lassen, dass sie den ersehnten Einstieg nie schaffen. "Diese Schwierigkeiten bei der Initiierung des Vorhabens müssen überwunden werden, damit der Start überhaupt gelingen kann", so der Aktienexperte. "Viele zögern diesen Schritt zeitlich hinaus, etwa auf den nächsten Januar oder auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Dabei ist es essenziell, diese Zögerlichkeit zu überwinden und so schnell wie möglich zu beginnen."Was beim Start in den Aktienmarkt hilft und die Angst vor dem Start nehmen kann, ist das Festlegen konkreter Ziele. Nun lässt sich darauf aufbauend klarer feststellen, welches Wissen dafür angeeignet werden muss. Das heißt also: Das Entwickeln einer sinnvollen Börsenstrategie ist essenziell, um nicht den Überblick zu verlieren. "Viele Menschen scheuen den Einstieg in den Aktienmarkt außerdem, weil sie glauben, dass es sehr zeitintensiv ist", erklärt Maxime Rohde weiter. "Doch der Handel an der Börse erfordert nicht zwangsläufig viel Zeit. Vielmehr geht es darum, ein grundlegendes Verständnis und die benötigten Fähigkeiten zu erwerben. Mit dem Erlernen der Aktienanalyse und der Etablierung der benötigten Prozesse kann der Aktienhandel dann zu einem weitestgehend passiven Einkommensstrom werden."So kann die Angst vor dem Risiko überwunden werdenSelbst wenn der Einstieg geschafft ist, bleibt bei vielen eine gewisse Skepsis erhalten. Die Sorge, viel Geld zu verlieren, ist ein weitverbreitetes Hindernis beim Handeln an der Börse, welches sowohl Einsteiger als auch erfahrene Investoren betrifft. "Das Risiko des Nichtstuns ist allerdings weitaus größer als der systematische Aufbau eines zweiten Standbeins an der Börse", erklärt Experte Maxime Rohde."Mithilfe einer fundierten Planung und Strategie kann dieses Risiko jederzeit überwunden werden. Wichtig dabei ist eine sachkundige Begleitung durch Experten. Diese kann dazu beitragen, dass der Einsteiger die notwendige Sicherheit gewinnt, Fragen klären kann und kontinuierlich Feedback erhält", so Maxime Rohde weiter. 