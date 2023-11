Kyndryl ist ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Cloud, Daten, künstliche Intelligenz und Sicherheitsdienste. Der Konzern wurde vor zwei Jahren von IBM abgespalten und an die Börse gebracht. Die Aktie legt kräftig zu, das ist er Grund. Kyndryl legte am Dienstag nach Börsenschluss sehr gute Finanzzahlen vor. So verringerten die Amerikaner den Verlust um satte 50 Prozent auf 142 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 4,07 Milliarden Dollar, und lag damit klar über der Konsensschätzung ...

