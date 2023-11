© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Gleich zwei Katalysatoren könnten Bitcoin im kommenden Jahr zu einem starken Bullenzyklus verhelfen. Die Experten von Bernstein wissen, worauf Anleger achten sollten. Krypto-Investoren blicken mit Spannung in die nahe Zukunft: Sie erwarten, dass die US-Finanzaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bald grünes Licht für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Spot-Bitcoin-ETF) geben und diese im Jahr 2024 erstmals an den Start gehen könnten. Und ein weiterer Katalysator für einen möglichen Bullenmarkt steht im Jahr 2024 an: Das Bitcoin Halving. Die Belohnung - der sogenannte Reward - den Miner für erfolgreiches Schürfen neuer Kryptos in Form von Bitcoin erhalten, wird dann halbiert. Das …