Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) können die Stärke der Vortage auch am heutigen Mittwoch weiter bestätigen und den 10er-EMA im Tageschart verteidigen. Solange der 10er-EMA nicht mehr unterschritten wird, sind eher weiter steigende Kurse bei den Aktien zu erwarten. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Short-Position ist bisher gut im Rennen, der Stopp wird ...

