Ulm (ots) -Um den Anspruch in puncto Nachhaltigkeit weiter auszubauen, bietet Müller fortan einige Drogerieartikel seiner Müller Eigenmarken in Mehrwegverpackungen an. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen geht Müller diesen im Handel innovativen Weg zusammen mit der SEA ME GmbH. zerooo, das Mehrwegsystem für Drogerieartikel, treibt den Aufbau eines alternativen Wertschöpfungssystems für Verpackungen von Drogerie- und Kosmetikartikeln voran. Seit November stehen nun Produkte der Müller Qualitätsmarke AVEO in Mehrwegverpackung im Regal.Als einer der ersten Handelspartner des Impact-Start-Ups SEA ME GmbH hatte Müller Anfang 2022 die ersten Erfahrungen mit Kosmetikprodukten im Mehrwegsystem gesammelt. Nach knapp anderthalb Jahren Vermarktung und Rückführung von Leergut dieser Marke geht das Handelsunternehmen nun den nächsten Schritt und führt als Erster Produkte einer seiner Eigenmarken im zerooo Mehrwegsystem, welches die SEA ME GmbH gemeinsam mit auf Nachhaltigkeit fokussierten Marken und Handelspartnern deutschland- und österreichweit weiterentwickelt hat, ein.zerooo - ein Mehrwegsystem als Allroundlösung für die DrogerieMit dem erfolgreichen Launch der eigenen Pflege- und Reinigungsprodukte im Mehrweg-Pfandsystem hatte SEA ME 2021 damit begonnen, die Infrastruktur zur Rückführung, Reinigung und erneuten Abfüllung der eigens entwickelten Mehrweggefäße aufzubauen. Aktuell sind die Mehrweggefäße der Marke in allen Müller Filialen in Deutschland sowie Österreich verfügbar und das Leergut auch dort abgebbar. Durch die erfolgreiche Veröffentlichung und den bestätigten Erfolg im Handel entwickelte man das Konzept weiter und schuf das System zerooo, das neue, innovative Mehrwegverpackungslösungen, mehr Handelspartner, mehr Produktkategorien und mehr nachhaltige Marken bedienen kann. Nun stellt SEA ME sein Mehrwegsystem auch Handelspartnern zur Verfügung. Als erstes Handelsunternehmen nutzt Müller zerooo künftig für seine Eigenmarken und etabliert so einen weiteren innovativen Schritt in seinem Nachhaltigkeitsversprechen.Müllers AVEO nun auch in MehrwegverpackungNachhaltigkeit spielt bei Müller in der Produktkonzeptionierung und auch im Einkauf eine tragende Rolle. Immer neue Konzepte, die das Engagement zugunsten der Umwelt unterstützen, wurden und werden sukzessive umgesetzt. Dabei werden verschiedene nachhaltige Ansätze verfolgt und auch parallel in den Regalen geführt. Das Mehrwegsystem bietet eine hohe Kompatibilität mit vielen Drogeriekategorien, da sich Rezeptur und Packmittel passgenau miteinander ergänzen lassen. So ist es mit dem zerooo Mehrwegsystem gelungen, gleich sechs Produkte unterschiedlicher Produktgruppen der erfolgreichen Müller Marke AVEO in wiederverwendbaren Glasflaschen anzubieten. Je zwei Duftnoten in den drei Produktkategorien Handseife, Bodylotion und Badezusatz laden fortan zur Pflege ganz ohne schlechtes Gewissen ein. Die naturnahen Rezepturen der Drogerieartikel sind vegan, frei von Mikroplastik, ohne Silikone sowie Parabene und bestechen durch erfrischende Duftnoten. Die AVEO Produkte in Mehrwegverpackung sind aktuell in deutschen und österreichischen Müller Filialen verfügbar.Über Müller Holding GmbH & Co. KG.Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit über 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 750 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit, Strümpfe, Tiershop und Genusswelten.Über SEA ME GMBHDie SEA ME GmbH ist Betreiber von "zerooo", dem Mehrwegsystem für die Drogerie, und führt die eigene Marke "SEA ME" um Nutzer*innen, Handel und Lieferanten zu inspirieren, sich ebenfalls auf den Mehrweg zu begeben. Im Windschatten der eigenen Marke gestaltet das Impact Start-Up durch innovative Verpackungslösungen und in Kooperation mit Handels- und Markenpartnern "zerooo", das geschlossene Mehrweg-Pfandsystem für Drogerie- und Kosmetikartikel. Dadurch wird immer mehr Kategorien und Marken der Weg geebnet, sich ebenfalls vom linearen Einweg-Wegwerf-System zu lösen und sich auf den Mehrweg für Zero Waste zu begeben.Pressekontakt:Müller Handels GmbH & Co. KGAlbstraße 92; 89081 UlmKontakt: Presse@mueller.deOriginal-Content von: Müller Handels GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163745/5644411