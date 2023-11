Tembo Gold erhält erste Tranche der Platzierung über 11,52 Mio. CAD

Anzeige / Werbung

Das erste Geld ist geflossen und auch die Übernahme des Imwelo-Projekts geht voran.

Nach Handelsschluss in Kanada hat Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) gestern bestätigt, dass das Unternehmen die erste von drei Tranchen einer strategischen Privatplatzierung von der tansanischen Taifa Group erhalten hat. Wie am 10. August dieses Jahres vereinbart, hat der tansanische Milliardär Rostam Aziz, dem Taifa gehört, die ersten 3.520.000 CAD von insgesamt 11,52 Mio. CAD einbezahlt. Die 16.000.000 neu gezeichneten Tembo-Aktien werden zu einem Preis von 0,22 CAD ausgegeben. Der Schlusskurs von Tembo lag gestern bei 0,18 CAD.

Erste Bohrung; Quelle: Tembo Gold

Taifa gehört dem tansanischen Tycoon Rostam Aziz und wurde 1987 als Bau- und Erdbewegungsunternehmen in Mbeya, Tansania, gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zum größten in lokalem Besitz befindlichen Bau- und Bergbauunternehmen in Tansania entwickelt, mit prominenten Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti als Partnern.

Parallel schreitet die Übernahme des produktionsreifen Tagebauprojekts Imwelo in Tansania voran. Das Unternehmen arbeite daran, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Tansania zu erhalten, um den Erwerb des Grundstücks Imwelo abzuschließen, hieß es in der kurzen Meldung.

Imwelo-Übernahme kommt voran

Das Imwelo Projekt ist ein Goldprojekt im Norden Tansanias und liegt unmittelbar westlich der Goldmine Geita von Anglogold Ashanti. Eine aktualisierte Vormachbarkeitsstudie ("PFS") wurde 2021 von der australischen Measured Group Pty Ltd. fertiggestellt, die Minenentwurf, Minenplanung, Zeitplanung, Reservenschätzung und Kostenberechnung umfasst. Das Projekt verfügt über eine tansanische Bergbaulizenz (ML538/2015, "ML") und ist für den Beginn des Minenbaus und der Produktion vollständig genehmigt. Die Projektressource umfasst sieben mineralisierte Standorte, die bebohrt wurden, und beinhaltet 42.000 Unzen Au mit einem gemessenen Gehalt von 3,15 g/t, 95.700 Unzen Au mit einem angezeigten Gehalt von 1,95 g/t und 153.900 Unzen mit einem abgeleiteten Gehalt von 1,53 g/t für insgesamt 291.600 Unzen Au.

Fazit: Papier ist geduldig. Geld spricht! An der Ernsthaftigkeit der Absichten von Taifa kann es nach der Überweisung der ersten Tranche keine Zweifel mehr geben. Durch die Partnerschaft mit Taifa Mining positioniert Tembo Gold sich strategisch neu. Die beiden ausstehenden Tranchen zu höheren Aktienkursen sind Zug um Zug an die erfolgreiche Übernahme des produktionsreifen Imwelo Projekts und an den Beginn der Arbeiten auf dem Projekt geknüpft. Mit dem lokalen Partner Taifa an seiner Seite besitzt Tembo in Zukunft beste Chancen zu einem bevorzugten Vehikel für die Konsolidierung gestrandeter Goldassets in Tansania zu werden. Genehmigungsverfahren in Tansania brauchen zwar erfahrungsgemäß ihre Zeit. Sie sind aber, wie der erfolgreiche Tembo-Deal mit Barrick in der Vergangenheit gezeigt hat, am Ende berechenbar. Der Abschluss der Imwelo Übernahme dürfte sich noch bis ins kommende Frühjahr hinziehen. Anschließend steht dem dynamischen Wachstum von Tembo nichts mehr im Weg. Geduldige Investoren könnten belohnt werden.

