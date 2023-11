DJ MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor weiteren Fed-Auftritten

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich gut behauptet. Nach dem Anstieg der Kurse in den zurückliegenden Tagen müssten Anleger erst einmal die jüngsten geldpolitischen Signale einordnen, heißt es. In der vergangenen Woche hatten als taubenhaft interpretierte Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell und ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen geweckt und damit die Aktienkurse nach oben getrieben. Andere Vertreter der Federal Reserve hatten mit dem Hinweis auf die hartnäckig hohe Inflation diese Erwartungen aber gedämpft.

Für Mittwoch sind weitere Auftritte von Fed-Chef Powell und anderen Notenbankvertretern angekündigt, die auf Informationen zum geldpolitischen Kurs abgeklopft werden dürften. Wichtige Konjunkturdaten stehen derweil nicht auf der Agenda. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde.

Enttäuschender Ausblick belastet Ebay

Mit Enttäuschung wird der Ausblick von Ebay aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, heißt es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Die Aktie fällt vorbörslich um 6,8 Prozent.

Gilead Sciences fallen um 1 Prozent und profitieren somit nicht von guten Geschäftszahlen. Der Pharmakonzern hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und auch den Ausblick angehoben.

Under Armour (+2,2%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dass der Sportartikelhersteller die Jahresumsatzprognose senkte, belastet die Aktie zunächst nicht.

Warner Bros Discovery (-0,5%) ist zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, doch fiel der Umsatz überraschend hoch aus. Die New York Times (+3,8%) hat Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal überraschend deutlich gesteigert.

Der Kurs von Take-Two Interactive Software macht einen Satz von 9,5 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Bericht von Bloomberg, demzufolge die neue Version des Computerspiels Grand Theft Auto schon diese Woche angekündigt werden könnte. Ein Trailer dazu könnte im kommenden Monat veröffentlicht werden, meldet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Am Devisenmarkt profitiert der Dollar etwas von den falkenhaften Äußerungen einiger Fed-Vertreter. Der Dollarindex legt um 0,3 Prozent zu. Bei den Anleiherenditen tut sich derweil wenig.

Befürchtungen eines Nachfragerückgangs in Verbindung mit dem festeren Dollar drücken die Ölpreise. Die Akteure warten nun gespannt auf die Daten zu den US-Ölvorräten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 -0,4 4,93 50,4 5 Jahre 4,55 +0,5 4,54 54,5 7 Jahre 4,58 +0,6 4,57 61,0 10 Jahre 4,56 -0,3 4,57 68,3 30 Jahre 4,70 -2,8 4,73 73,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0667 -0,3% 1,0682 1,0687 -0,3% EUR/JPY 160,94 +0,0% 160,97 160,86 +14,7% EUR/CHF 0,9599 -0,3% 0,9631 0,9623 -3,0% EUR/GBP 0,8701 +0,0% 0,8703 0,8690 -1,7% USD/JPY 150,86 +0,3% 150,69 150,51 +15,1% GBP/USD 1,2261 -0,3% 1,2274 1,2298 +1,4% USD/CNH (Offshore) 7,2878 +0,1% 7,2831 7,2843 +5,2% Bitcoin BTC/USD 35.320,89 +0,0% 35.253,87 34.736,11 +112,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,35 77,37 -1,3% -1,02 -1,2% Brent/ICE 80,52 81,61 -1,3% -1,09 -1,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,8 46,51 -1,5% -0,71 -48,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.964,48 1.969,33 -0,2% -4,86 +7,7% Silber (Spot) 22,50 22,63 -0,6% -0,13 -6,1% Platin (Spot) 880,60 895,00 -1,6% -14,40 -17,6% Kupfer-Future 3,67 3,68 -0,2% -0,01 -3,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2023 08:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.