DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc , Trading Update 3Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz) 09:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:10 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung der EZB-Geldmarktkonferenz 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei zentraler Gedenkveranstaltung anlässlich des 85. Jahrestags der Reichspogromnacht, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Statements mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg vor Gespräch, Berlin *** 14:00 FR/Schneider Electric SE, Capital Markets Day *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 16:00 DE/Auswärtiges Amt, Nato Cyber Defence Konferenz, Berlin 17:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei virituellem Event Market News International 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q - US/Finanzministerin Yellen, trifft Chinesischen Vizepremier He Lifeng ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

