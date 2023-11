Ohne Geld ka Musi. Dieser Spruch, in Erinnerung an Feste von früher, ist ja schon alt und wird seine Berechtigung im Zeitalter allerorts verfügbarer digitaler Musikquellen wohl demnächst verlieren, an den Kapitalmärkten ist er aber fest verankert und aktueller denn je. Die Notenbanken hatten uns die Jahre seit der "Great Financial Crisis" - diese "GFC" wird mittlerweile behandelt wie ein seltenes Relikt, das im Museum zu bewundern wäre - mit tiefen Zinsen und Geld im Überfluss die Sorge vor jedweder Investition zumindest um die Finanzierungskosten reduziert. Das ist nun vorbei. Wer weiß wie lange, aber so ziemlich sicher würde es einer kolossalen Krise bedürfen, die wir derzeit definitiv aber nicht sehen, Uff, um ...

