Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 08.11.2023

Kursziel: EUR 43,00 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Die Basis für wiederkehrende Erlöse vergrößert sich weiter

Nach neun Monaten 2023 konnte ecotel die Konzernerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf EUR 78,2 Mio. (Vorjahr: EUR 68,9 Mio., +13,5% YoY) und das operative EBITDA (ohne Berücksichtigung von Sondereffekten) trotz Ausbaus der Vertriebsaktivitäten auf EUR 7,0 Mio. (Vorjahr: EUR 6,8 Mio.) steigern. Gleichwohl spiegelt die Geschäftsentwicklung nach unserer Einschätzung die Vertriebserfolge des laufenden Jahres nicht vollumfänglich wider. So werden zwei Großaufträge im Geschäftskundensegment, über die ecotel im dritten Quartal 2023 berichtet hat, erst nach einer Vorlaufzeit und damit frühestens im vierten Quartal 2023e sichtbar werden. Da es sich im Segment Geschäftskunden im Wesentlichen um wiederkehrende Erlöse handelt, bilden die Q4-Umsätze die Ausgangsbasis der Q1-Erlöse des Jahres 2024e. Weil sich damit auch der Umsatz- und Ertrags-Mix nach unserer Einschätzung weiter verbessern wird, sehen wir den Kursrückgang, der nach der erfolgreich verlaufenen Hauptversammlung und der Ausschüttung einer Rekorddividende in Höhe von EUR 18,82 je Aktie eingesetzt hat, nach wie vor als unbegründet an. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 43,00 je Aktie und - angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Base-Case-Kursperformance von 178,3% (ohne die Einbeziehung zwischenzeitlich vereinnahmter Dividenden) - auch unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

