Viele Unternehmen, unter anderem Merck KGaA, Sony, Astrazeneca, legen heute ihre Zahlen vor. Außerdem stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China, Japan und den USA auf der Agenda, darunter die Inflation in China, die Konjunkturlage in Japan und die US-Arbeitsmarktzahlen. Des Weiteren werden die Verfahren gegen Markus Braun vor dem Europäischen Gerichtshof und gegen ehemalige Maple-Banker fortgesetzt. Die EU-Finanzminister kommen in Brüssel zusammen. ...

