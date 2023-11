FOSTER CITY, Kalif. (ots) -Die neue Lösung ermöglicht es den AppSec-Teams, Schwachstellen in intern entwickelter Software und darin eingebetteten Open-Source-Komponenten zu erkennen, priorisieren und behebenQualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/?_ga=2.26830653.1285044243.1557348334-2035024943.1528921512)), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt seine preisgekrönten Lösungsangebote VMDR TruRisk, FixIT und ProtectIT jetzt im AWS Marketplace bereit. Die Pakete sind nach Leistungsumfang und Preis gezielt auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zugeschnitten.Im AWS Marketplace können Anwender leicht Software finden, testen, kaufen und bereitstellen, die in Amazon Web Services (AWS) ausgeführt wird. Die Lösungspakte von Qualys helfen, die Cyberrisiken in ihrer Infrastruktur zu reduzieren und aus ihren Cybersecurity-Budgets maximalen Nutzen zu ziehen."Dank des gemeinsamen Workflows von VMDR und Patch Management kann mein Team Schwachstellen schneller erkennen, priorisieren und beheben", so Gregg Neveu, Security Program Director bei Act-On Software. "Und da jetzt Sicherheitsprodukte von Qualys im AWS Marketplace verfügbar sind, kann ich alle unsere Sicherheitslösungen komfortabel von einer einzigen Stelle beziehen, was die Beschaffung und Bezahlung vereinfacht."Die Pakete umfassen Funktionen für Schwachstellenmanagement, Patchmanagement und Endpoint Detection & Response (EDR):- VMDR TruRisk - Bringt die Leistungsstärke der Qualys Cloud-Plattform und die Fähigkeiten von Qualys VMDR in kleine und mittlere Unternehmen. Mit VMDR TruRisk können diese von Asset-Transparenz, Schwachstellenmanagement, Risikobewertungen und priorisierten Korrekturmaßnahmen der Enterprise-Klasse profitieren.- VMDR TruRisk FixIT - Bietet alle Vorteile von VMDR TruRisk und darüber hinaus Qualys Patch Management zur risikobasierten Erkennung und Behebung von Problemen. Mit VMDR TruRisk FixIT können die Kunden Sicherheitslücken anhand der Geschäftsrisiken priorisieren und die Installation von Patches entsprechend automatisieren.- VMDR TruRisk ProtectIT - Bietet alle Vorteile von VMDR TruRisk FixIT und darüber hinaus Malware- und Bedrohungsschutz, der sich auf maschinelles Lernen stützt und durch Geschäftskontext via Qualys Multi-Vector EDR angereichert wird.Die Kunden können zwischen einem Preismodell auf Jahres- oder Verbrauchsbasis wählen. Mehr zu den Paketen:- Qualys VMDR FixIT im AWS Marketplace (https://deref-1und1-02.de/mail/client/uVGy6_c8qvY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4011207-1%26h%3D399405684%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fmarketplace%252Fpp%252Fprodview-z7o6ewmgkl6ka%253Fsr%253D0-5%2526ref_%253Dbeagle%2526applicationId%253DAWSMPContessa%26a%3DQualys%2BVMDR%2BFixIT%25C2%25A0in%2BAWS%2BMarketplace)- Qualys VMDR ProtectIT im AWS Marketplace (https://deref-1und1-02.de/mail/client/5msksZsupUg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4011207-1%26h%3D2588685368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fmarketplace%252Fpp%252Fprodview-5s5cqth42vdug%253Fsr%253D0-6%2526ref_%253Dbeagle%2526applicationId%253DAWSMPContessa%26a%3DQualys%2BVMDR%2BProtectIT%25C2%25A0in%2BAWS%2BMarketplace)Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/5644495