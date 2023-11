Die Aktie der italienischen Kult-Sportwagenschmiede hat ein neues Allzeithoch markiert. Die Geschäfte laufen ausgezeichnet. Es hat sich herausgestellt, dass sich die vermögende Kundschaft weder von einer schleppenden Konjunktur noch von hoher Inflation in ihrem Konsumverhalten beeinträchtigen lässt. Daraus folgt fast logisch, dass Ferrari ein Rekordquartal hingelegt und die Jahresziele angehoben hat. Barclays hat daraufhin die Aktie auf "Übergewichten" heraufgestuft und das Kursziel von 300 auf 350 € erhöht. Mit einem KGV von 41 per 2024 ist die Fallhöhe aber mittlerweile recht groß, wenn es auch mal schlechte Nachrichten geben sollte.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 45.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Marktbild wird konstruktiver- APPLE unangreifbar- Fliegt Lufthansa erneut gen Jahreshoch?- Unter der Lupe: Getränke- und NahrungsmittelherstellerBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info