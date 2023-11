Unterföhring (ots) -- Nitto ATP Finals 2023 mit Alexander Zverev, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune- Sky berichtet ab dem 12. November täglich live aus Turin- Live-Kommentar im Wechsel von Marcel Meinert, Paul Häuser und Stefan Hempel gemeinsam mit dem Sky Tennis-Experten Patrik Kühnen- Als Reporter live vor Ort in Turin: Florian Bauer- Sky Next Generation Premiere: Erste Live-Tennisübertragung für Kinder und Familien von den Nitto ATP Finals in Turin, die Kids Reporter Lilly (13) und Carl-Niko (13) kommentieren beim Halbfinale am 18. November (ab 14 Uhr auf Sky Sport 1) gemeinsam mit Sky Kommentator Paul Häuser- Kids Reporter Maja (14) gemeinsam mit Sky Reporter Hartmut von Kameke und Nachwuchsprofi Marko Topo (20) live am 18. November vor Ort in Turin- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit WOW auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei seinUnterföhring, 8. November 2023 - Ab Sonntag ist wieder die Elite des Männer-Tennis zu Gast in Turin. Bei den Nitto ATP Finals wird unter den acht besten Tennisspielern des Jahres der Weltmeister gekürt. Es gehen der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Novak Djokovic, der Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Holger Rune, Yannik Sinner und auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev an den Start.Zverev musste bis zuletzt um seine Teilnahme an den ATP Finals bangen, konnte sich aber bei den ATP Masters in Paris qualifizieren. Die ATP Finals sind für den Deutschen bislang ein äußerst erfolgreiches Pflaster. In den Jahren 2018 und 2021 konnte er jeweils das Finalturnier gewinnen. Im vergangenen Jahr blieb ihm verletzungsbedingt eine Teilnahme verwehrt.Das letztjährige Finale konnte Novak Djokovic in zwei Sätzen gegen Casper Ruud gewinnen.Sky überträgt das Saisonfinale ab Sonntag bis zum 19.11. täglich live aus Turin. Die Matches werden von Sky Experte Patrik Kühnen im Wechsel mit den Sky Kommentatoren Marcel Meinert, Paul Häuser und Stefan Hempel begleitet. Florian Bauer ist als Reporter auf Stimmenfang in Turin.Erstmalig wird Sky bei den Nitto ATP Finals auch eine Tennis-Übertragung speziell für Kinder und Familien produzieren und damit speziell diesen Zuschauern eine frische und unkonventionelle Übertragung in die Wohnzimmer bringen. Die Kids Reporter Lilly (13) und Carl-Niko (13) werden beim Halbfinale am 18. November live gemeinsam mit dem Sky Kommentator Paul Häuser kommentieren. Die beiden Kids Reporter werden das Geschehen beim Finalturnier, bei dem die acht besten Spieler des Tennisjahres gegeneinander antreten, mit viel Spontanität und Emotion begleiten und ihre persönlichen Eindrücke an junge Zuschauer vermitteln. Live vor Ort werden Kids Reporter Maja (14) und Sky Reporter Hartmut von Kameke hinter die Kulissen der Finals schauen und Gespräche mit Spielern führen, Unterstützt werden sie von dem Nachwuchsprofi Marko Topo (20).Die Nitto ATP Finals 2023 in Turin live auf Sky Sport Tennis:Sonntag, 12.11. ab 14.15 UhrMontag, 13.11., ab 14.15 UhrDienstag, 14.11., ab 14.15 UhrMittwoch, 15.11., ab 14.15 UhrDonnerstag, 16.11., ab 14.15 UhrFreitag, 17.11., ab 14.30 UhrSamstag, 18.11., ab 12.00 Uhr (1. Doppelhalbfinale), ab 14.15 Uhr (1. Einzel-Halbfinale), ab 18:30 Uhr (2. Doppelhalbfinale) und ab 20.45 Uhr (2. Einzel-Halbfinale) / Sky Next Generation ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1Sonntag, 19.11., ab 15.00 Uhr (Einzel- und Doppelfinale)Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5644540