Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA38121P1080 Golden Tag Resources Ltd. 08.11.2023 CA82825J1093 Silver Storm Mining Ltd. 09.11.2023 Tausch 1:1

CA28619A1012 Element79 Gold Corp. 08.11.2023 CA28619A2002 Element79 Gold Corp. 09.11.2023 Tausch 10:1

CA98383L1040 XR Immersive Tech Inc. 08.11.2023 CA98383L2030 XR Immersive Tech Inc. 09.11.2023 Tausch 6:1

FR0014007XT1 Archos S.A. 08.11.2023 FR001400KO61 Archos S.A. 09.11.2023 Tausch 400:1

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken