Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.11.2023

Kursziel: 16,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q3: Margensprung führt zu rekordträchtiger Profitabilität - Potenzial von Wachstumsmärkten dürfte in 2024 sichtbar werden



Masterflex hat heute Q3-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die eine solide Top Line-Performance im Vergleich zur hohen Vorjahresbasis und gleichzeitig einen kräftigen Ergebnis-Anstieg auf eine weitere Rekord-EBIT-Marge offenbaren. Mit Vorlage der Zahlen bestätigte der Vorstand die Guidance, die u.E. erreichbar ist.



9M-Erlösniveau etwas über hohem Vorjahreswert: In Q3 erzielte Masterflex einen Umsatz von 26,2 Mio. Euro (-2,4% yoy), womit das Unternehmen unsere Erwartung von 26,0 Mio. Euro erfüllt. Auf 9M-Sicht (79,0 Mio. Euro) lag die Top Line somit also 3,8% yoy über dem sehr starken Vorjahr. So kompensierten neben Preissteigerungen vor allem Volumensteigerungen in den konjunkturresistenten Segmenten Luftfahrt, Medizintechnik und Life Science die in 2023 schwächeren zyklischen Endmärkte Automotive und Industrie.

Massiver Margensprung in Q3: Im dritten Quartal erwirtschaftete MZX ein operatives Ergebnis von 4,2 Mio. Euro, was weit über unserer Erwartung von 2,9 Mio. Euro (11,2%) liegt. Die EBIT-Marge von 16,2% stellt einen neuen Rekordwert dar. Diese eindrucksvolle Performance unter Berücksichtigung des eingetrübten Makroumfeldes deutet auf ein anhaltendes, sehr gutes Preisniveau hin, welches sich neben den Volumeneffekten der margenstarken Bereiche auch dank der weiterhin erfolgreichen Durchsetzung von Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert haben dürfte. Zudem lastete der in H1 abgeschlossene Umzug der Tochtergesellschaft APT nicht mehr auf dem Ergebnis (H1-EBIT-Effekt: -0,9 Mio. Euro).

FY-Guidance erreichbar: Im Zuge der Q3-Zahlen bestätigte der Vorstand die Guidance für 2023 (Umsatz: 103 bis 110 Mio. Euro; EBIT: 11 bis 14 Mio. Euro) und erwartet weiterhin eine Realisierung am unteren Ende. Ausgehend von den sehr guten 9M-Zahlen ist eine Q4-Performance ungefähr auf Vorjahresebene bereits ausreichend für die Erfüllung unserer Prognose. Wir gehen aufgrund der aktuell im Aufbau befindlichen Lagerbestände bei Medizintechnik-Kunden und konstanten Abrufen aus den Luftfahrt- und Halbleiter-Segment von einer leichten Top Line-Steigerung in Q4 aus (+4,5% yoy; EBIT-Marge: +0,2 PP yoy). Der Auftragsbestand von 21,0 Mio. Euro steigert hierfür u.E. die Visibilität, obgleich das Wachstum geringer ausfallen dürfte als bisher erwartet. Für 2024ff. reduzieren wir unsere Erwartungen aufgrund der voraussichtlich anhaltenden Absatzschwäche der zyklischen Endmärkte ebenfalls leicht, wenngleich diese zukünftig durch die strukturellen Wachstumstrends in den hochprofitablen Endmärkten Halbleiter, Luftfahrt und Medizintechnik umsatzseitig teilweise kompensiert werden dürften, was für weitere Margensteigerungen sorgen sollte.

Fazit: Mit den Q3-Zahlen untermauert Masterflex die hohe Ergebnisqualität, vor allem in den erwähnten Wachstumsmärkten. Die Top Line-Entwicklung ist angesichts des rezessiven Umfeldes ebenfalls positiv zu bewerten und untermauert die sehr gute Marktpositionierung. Diese Aspekte sind mit einer relativen Bewertung von 7,6x EV/EBIT (2024e) nicht angemessen berücksichtigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro.







