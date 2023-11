Betreiber von Datenräumen und Datenintermediären profitieren von den fortschrittlichen Leistungen der Dawex-Technologie für den Datenaustausch, um ihre Daten-Ökosysteme anzukurbeln.

Dawex, Marktführer für Datenaustausch-Lösungen gab heute bekannt, dass sich die Dawex-Data Exchange Technologie über eine Schnittstelle mit Data Connectors verbinden wird, um Betreiber bei der Einführung von Datenräumen und Datenintermediären zu unterstützen. Mit den Data Exchange Platform-Lösungen von Dawex können Koordinatoren ihre Datenräume starten, betreiben, ankurbeln und kontrollieren, egal, ob managed oder dezentralisiert. Dies erfolgt über den Einsatz von Data Connectors, wie beispielsweise EDC Connectors unter Umsetzung der IDSA-Spezifikation, entsprechend dem De-Facto-Standard Gaia-X und gemäß dem Data Governance Act.

Dank der Einführung von vielfachen Data Connectors sorgt die Dawex-Technologie für die perfekte Kompatibilität mit jeglicher von Datenanbietern und Datenkäufern verwendeten Dateninfrastruktur. Durch die Koppelung einer Vielzahl von Connectors, unabhängig von Infrastruktur- oder Anwendungsebenen, ermöglichen die Dawex-Lösungen für die Data Exchange Platform die Steuerung des Datenaustauschs in einem verteilten Ansatz und die einfache Erstellung von Datenräumen Datenintermediären, wobei Datenarchitekturen und Infrastrukturen unterschiedlicher Anbieter miteinander verbunden werden.

Die Data Exchange Platform von Dawex liefert sämtliche erforderlichen Funktionen, um nativen geschäftlichen und technischen Herausforderungen Rechnung zu tragen, die beim Datenaustausch in größerem Umfang auftreten, wie das Vertrauen in Datentransaktionen, die Einhaltung der Bestimmungen, Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, die Flexibilität des Geschäfts- und Governance-Modells, die Leistungsfähigkeit und Kompatibilität der Datenökosysteme. Die Dawex-Technologie für den Datenaustausch richtet sich sowohl nach den Anforderungen des Koordinators, der die Plattform als zuverlässigen Datenraum betreibt, als auch nach denen der Datenanbieter und Datenverkäufer, die sich zu vertrauenswürdigen Datentransaktionen verpflichtet haben.

Inzwischen vertrauen Organisationen aus zahlreichen Branchen und auch europäische Datenräume wie TEMS, der europaweite, sichere Datenraum für Medien und SM4RTENANCE, der europäische Datenraum für Fertigung sowie das Gaia-X Leuchtturmprojekt Agdatahub, die Datenintermediär-Plattform für Landwirtschaft und Lebensmittel, auf die umfassende und effiziente Data Exchange-Lösung der Dawex-Technologie, um Datenprodukte sicher zu vertreiben oder zu teilen und zwar vertrauensvoll und gemäß den geltenden Datenbestimmungen.

Dank der Dawex-Technologie profitieren Organisationen von einer großen Auswahl an Funktionen für einen einfacheren Datenverkehr, um Vorgänge in jeglichem Geschäftsmodell zu meistern und schließlich die Einführung von deren Datenräumen und Datenintermediären anzukurbeln und zu beschleunigen.

"Heutzutage wollen Organisationen ihre Abläufe verbessern, Innovation fördern, ihr Datenpotenzial nutzen und ganz allgemein eine ökosystemische Vormachtstellung in einer wachsenden, vernetzten Wirtschaft einnehmen," betont Laurent Lafaye, CO-CEO von Dawex. "Die Data Exchange Platform-Lösungen von Dawex wurden so gestaltet, dass Betreiber auf eine offene, sichere, konforme und vertrauenswürdige Technologie vertrauen können, um den Datenaustausch zu industrialisieren."

Über Dawex

Dawex ist marktführend in Sachen Data Exchange-Lösungen für den vertrauensvollen Vertrieb oder das Teilen von Datenprodukten für jegliches Geschäftsmodell entsprechend den Datenbestimmungen. Mit der Data Exchange Technologie von Dawex schaffen Organisationen Datenökosysteme sowie Datenräume, wie beispielsweise Corporate Data Hubs, Industry Data Hubs und Data Marketplaces, um sich wirtschaftlichen und umwelttechnischen Herausforderungen sowie der Dekarbonisierung zu stellen. Auf Einladung der Vereinten Nationen tritt Dawex der Daten-Expertengruppe des Umweltprogramms der Vereinten Nationen bei. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum zum Technology Pioneer ernannt und ist außerdem der Initiator internationaler Standardisierungsprogramme für Trusted Data Transaction. Dawex wurde 2015 gegründet, der Hauptsitz ist in Frankreich mit Geschäftstätigkeit in Europa, Asien, Nordamerika und dem Mittleren Osten.

