Morgan Stanley hebt den Speichersektor in der Technologiebranche als herausragend hervor und sieht ihn in einer frühen Erholungsphase. Von zwei Aktien sind die Banker besonders überzeugt.Die Analysten prognostizieren eine signifikante Margensteigerung, getrieben von einer Angebotsdisziplin, die sie als "das Geschenk, das immer wieder kommt" bezeichnen. Nach einem Rückgang zu Jahresbeginn - aufgrund schwacher Smartphone-Nachfrage - erwarten sie nun im laufenden Quartal einen Preisanstieg von 14 Prozent für NAND-Speicher (NOT AND) und zehn Prozent für DRAM (Dynamic Random Access Memory). Die Nachfrage steige, da Kunden von den gefallenen Preisen profitieren und "strategische Käufe" tätigen. …