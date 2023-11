München (ots) -Zur heutigen Vereidigung der Kabinettsmitglieder im Bayerischen Landtag äußert sich der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek wie folgt:"Bürgernähe, Heimat, Stabilität und Fortschritt - all das verkörpert das neue Kabinett mit seinen zehn Ministern und den zwei Staatssekretären aus den Reihen der CSU. Die Kabinettsmitglieder sind Frauen und Männer, die mitten im Leben stehen. Sie bringen jede Menge berufliche Erfahrung auch außerhalb der Politik mit. Dadurch und durch ihre starke Verwurzelung in den eigenen Regionen sind sie nah an der Lebenswirklichkeit der Bürger und kennen die Sorgen und Nöte des Alltags. Mit einer Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, werden wir als Fraktion gemeinsam mit der Staatsregierung unser Land voranbringen und Lösungen anbieten, die das Leben wieder leichter machen."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTeresa PersardPressereferentinE-Mail: teresa.persard@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5644565