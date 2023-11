Halle (ots) -



Es tut also not, übers Wetter zu reden, und zwar dringend. Das bedarf mehr als Bekenntnisse, es bedarf der Bereitschaft zum Handeln. Dazu gehören ein Umbau der Industrie und der Energieversorgung und auch ein verändertes Verhalten der Menschen. Dazu gehört es, Bequemlichkeit nicht mit Freiheit zu verwechseln und dabei im Namen von Currywurst und Tempo 300 jegliches Umdenken wegzuwischen. Gemessen an den Folgen des Klimawandels werden sich viele der aktuellen Probleme relativieren. Die Migrationszahlen von heute werden um ein Vielfaches übertroffen werden, wenn Wüsten sich ausbreiten und Meeresspiegel steigen.



