Die EVN erhöht anlässlich der laufenden Erstellung des Jahresabschlusses für 2022/2023 den Ausblick für das Konzernergebnis des am 30. September 2023 zu Ende gegangenen Geschäftsjahres auf eine Größenordnung von rund 530 Mio. Euro. Dies Liegt damit über dem mittelfristigen Ausblick von 400 bis 450 Mio. Euro pro Jahr. Maßgeblich beeinflusst wird dieses gute Jahresergebnis insbesondere von der Verbund-Dividende im Ausmaß von 158 Mio. Euro und von den signifikanten Ergebniszuwächsen in Südosteuropa (Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien) und dem Ergebnisbeitrag der erneuerbaren Stromerzeugung. Insgesamt wurde dadurch der Ergebniseinbruch von minus 240 Mio. Euro im Endkundengeschäft (Verkauf von Strom und Gas) in Niederösterreich aufgefangen, ...

