Die momentan maue Konjunktur ist hauptsächlich den Nachwirkungen der globalen Zinswende geschuldet, die auf Energiekrise und Inflation folgte. Die Konjunkturdelle ist deshalb so unangenehm wie erwartbar - und nicht von Dauer.



Nahezu von Dauer ist hingegen der demografische Wandel, der mittlerweile wirklich auf die Wirtschaftsleistung drückt. Das wird sich in den kommenden Jahrzehnten eher verschlimmern und geht doch im politischen Tagesgeschäft oft unter. Die Wirtschaftsweisen haben nun mögliche Antworten auf die Tagesordnung gehoben. Ob darauf etwas folgt, bleibt abzuwarten: Die Empfehlungen aus dem Vorjahr wurden in der Politik weitgehend ignoriert.



