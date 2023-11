Der S&P 500 konnte in den vergangenen Handelstagen immer weiter ansteigen und erreichte im bisherigen Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung am heutigen Mittwoch 4.398 Punkte. In der Folge rutschte der S&P 500 aber wieder ab und könnte nun vor einem weiteren Kursrückgang bis zunächst zur Unterstützung bei 4.300 Punkten stehen. Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 steigt direkt weiter an und zeigt bisher keine Schwäche. Der übergeordnete Abwärtstrend ...

