EQS-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Unternehmensrestrukturierung

APONTIS PHARMA AG mit neuer Prognose 2023 und Details zu angekündigtem Restrukturierungsprogramm



08.11.2023 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



APONTIS PHARMA AG mit neuer Prognose 2023 und Details zu angekündigtem Restrukturierungsprogramm Monheim am Rhein, 8. November 2023. Die APONTIS PHARMA AG ("Gesellschaft", Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ) gibt heute auf Basis der Neunmonatszahlen des laufenden Geschäftsjahres eine neue Prognose 2023 bekannt. Danach rechnet die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von EUR 36,1 Mio. und einem EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen von EUR -8,6 Mio. Zur Rückkehr auf einen profitablen Wachstumskurs hat die Gesellschaft zudem das angekündigte Programm zur Steigerung der operativen Performance und Effizienz beschlossen und dem Betriebsrat vorgestellt. Ziel sind signifikante Einsparungen durch Personalabbau bei gleichzeitiger Steigerung der Effektivität in Vertrieb und Marketing. Über die Anzahl der abzubauenden Stellen wird derzeit mit dem Betriebsrat verhandelt. Auf ein volles Geschäftsjahr gerechnet, werden Einsparungen zwischen EUR 6,0 Mio. und EUR 7,0 Mio. erwartet. Die dafür notwendigen Restrukturierungsaufwendungen werden auf insgesamt EUR 5,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio. geschätzt.



APONTIS PHARMA AG Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330



Ende der Insiderinformation



08.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com