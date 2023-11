The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.11.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2023

.

ISIN Name

CA28619A1012 ELEMENT79 GOLD CORP.

CA38121P1080 GOLDEN TAG RESOURCES LTD

CA7319164090 POLYMET MINING CORP.

CA98383L1040 XR IMMERSIVE TECH INC.

FR0014007XT1 ARCHOS S.A. NOM. EO-,0025

SE0008348072 ALELION ENERG SYST AB

US45845P1084 INTERCEPT PHARMAC.DL-,001

