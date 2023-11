Die Aktie von Extra Space Storage ist derzeit der größte Gewinner im S&P 500 . Das Aktienbarometer verbessert sich nur minimal um 0,03 Prozent. Die Anleger an den Börsen in den USA sind aktuell nicht in Kauflaune und halten ihre Papiere. Der S&P 500 lag mit einem geringen Plus von 0,03 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Gewinnzone.

