Unterföhring (ots) -Ein Koffer. Irgendwo versteckt in Deutschland. Sein Inhalt? Eine Million Euro. Dieser Schatz kann eine Zuschauerin oder einen Zuschauer schon in wenigen Tagen zur Millionärin oder zum Millionär machen. Joko & Klaas starten "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" und versetzen gemeinsam mit CosmosDirekt ganz Deutschland ins Millionenfieber.Nach ihrem Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabend, haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ProSieben für eine ganz besondere Aktion um Mithilfe gebeten. Das gab es noch nie: Ihre gewonnene Sendezeit wird ab heute täglich bis einschließlich Dienstag, 14. November 2023, um 20:15 Uhr aufgeteilt.Täglich Hinweise zum MillionenschatzJeden Tag um 20:15 Uhr geben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf neue Rätsel und damit Hinweise zum Aufenthaltsort des Millionenkoffers. Nur wer alle Rätsel bis kommenden Dienstag richtig entschlüsselt, erhält die Geo-Koordinaten sowie den Zahlencode für den Koffer. Wer sich zuerst an dem geheimen Ort einfindet und den Schatzkoffer öffnen kann, erhält eine Million Euro.Alle Informationen zur Schatzsuche und die Auftaktfolge vom heutigen Mittwoch sind auf www.cosmosdirekt.de/schatzsuche abrufbar. Teilnahmebedingungen für "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" unter www.prosieben.de/schatzsuche-teilnahmebedingungen und im ProSieben-Teletext auf Seite 779."Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" - ab heute täglich bis Dienstag, 14. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: SchatzsuchePressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5644615