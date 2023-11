Peking (ots/PRNewswire) -Der amerikanische Unternehmer Owen Messick erinnert sich gerne an die "überraschende" Erfahrung seines Unternehmens auf der ersten China International Import Expo (CIIE). "Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste CIIE. Sie hatte einen ziemlich großen Einfluss auf uns als Unternehmen und auf mich persönlich."Laut Messick buchte sein Unternehmen doTERRA einen 9 Quadratmeter großen Stand, um bei der Eröffnungsausgabe der CIIE im Jahr 2018 das Wasser zu testen. Dieser winzige Stand brachte der amerikanischen Marke für ätherische Öle jedoch vorläufige Geschäfte im Wert von 380 Millionen Yuan (55,48 Millionen Dollar) ein."Ermutigt durch den Spillover-Effekt der Messe richteten wir nur einen Monat nach der ersten CIIE einen regionalen Hauptsitz in Shanghai ein und begannen mit dem Bau einer Fabrik und unseres ersten Übersee-Labors in China", sagte Messick, der jetzt Präsident von doTERRA China ist.Das Unternehmen hat seinen Stand auf der sechsten CIIE, die dieses Jahr vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfindet, auf 200 Quadratmeter erweitert.Im Rückblick auf die erste CIIE sagt Messick, dass er von der Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei der Eröffnungszeremonie beeindruckt war."Ich denke, die wichtigste Botschaft, die er vermittelte, war: Seht her, China ist offen für die Welt, wir sind offen dafür, dass Unternehmen nach China kommen und hier erfolgreich sind. Ich glaube, das hat viele Unternehmen ermutigt, auch uns."In einem Schreiben an die sechste CIIE bekräftigte der chinesische Präsident Chinas Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau und versprach, dass China die Öffnung auf hohem Niveau entschlossen vorantreiben und die wirtschaftliche Globalisierung offener, umfassender, ausgewogener und nutzbringender gestalten werde.Der chinesische Markt, ein Markt für alleChina hat eine Bevölkerung von über 1,4 Milliarden Menschen und eine Gruppe mit mittlerem Einkommen von über 400 Millionen Menschen, was ein riesiges Potenzial für die Marktnachfrage darstellt, sagte der chinesische Premierminister Li Qiang am Sonntag in seiner Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier der sechsten CIIE.Li zufolge werden Chinas Importe von Waren und Dienstleistungen in den nächsten fünf Jahren kumuliert 17 Billionen Dollar erreichen.Jedes Land, unabhängig von seiner Größe und Stärke, kann die CIIE als Gelegenheit nutzen, um Zugang zu Chinas großem Markt zu erhalten. Guinea-Bissau, das an der Westküste Afrikas liegt, ist ein gutes Beispiel dafür.Das Land ist einer der weltweit größten Erzeuger von Cashewnüssen. Mehr als 80 Prozent der Beschäftigten sind in der Cashew-Nuss-Industrie tätig, und die Cashew-Nüsse machen mehr als 90 Prozent der gesamten Ausfuhren aus. Cashewnüsse sind also nicht nur eine wichtige Einkommensquelle für die Einheimischen, sondern auch ein wichtiger Motor für die Wirtschaft des Landes.Auf der fünften CIIE im vergangenen Jahr wurde den Unternehmen aus Guinea-Bissau ein kostenloser 18 Quadratmeter großer Stand zur Präsentation ihrer Produkte angeboten, um ihnen die Erschließung des chinesischen Marktes zu ermöglichen.Auf der letztjährigen Messe bekundeten viele Unternehmen großes Interesse an der Cashew-Nuss-Industrie in Guinea-Bissau, und einige planten sogar, in dem afrikanischen Land zu investieren, sagte Antonio Serifo Embalo, Botschafter der Republik Guinea-Bissau in China.Die sechste CIIE bietet Ausstellern aus den am wenigsten entwickelten Ländern wie Guinea-Bissau erneut kostenlose Messestände an, um mehr Produkten aus diesen Ländern den Zugang zum chinesischen Markt zu ermöglichen.Der Ansatz der CIIE spiegelt Xis Worte wider. In seinem Schreiben erklärte der chinesische Präsident, er hoffe, dass die CIIE besser als Schaufenster für die Förderung eines neuen Entwicklungsmusters dienen werde, das durch Chinas weitere Entwicklung neue Chancen für die Welt schaffe, und als Plattform für eine Öffnung auf hohem Niveau, die es ermögliche, Chinas riesigen Markt mit der Welt zu teilen.Win-Win-Kooperation für die WeltXi wies darauf hin, dass es der Weltwirtschaft an Schwung fehle und die Solidarität und Zusammenarbeit aller Länder erforderlich sei. Er äußerte in dem Schreiben die Hoffnung, dass die CIIE eine größere Rolle bei der Bereitstellung gemeinsamer internationaler öffentlicher Güter und Dienstleistungen spielen werde, die eine offene Weltwirtschaft erleichtern und die Welt von einer Zusammenarbeit profitieren lassen, von der alle Seiten profitieren.In seiner Rede auf dem dritten Belt and Road Forum für internationale Kooperation im vergangenen Monat betonte der chinesische Präsident, dass eine Kooperation, bei der beide Seiten gewinnen, der sichere Weg zum Erfolg ist.Die CIIE hat sich zu einer wichtigen Plattform für Aussteller aus Partnerländern der Belt and Road Initiative (BRI) entwickelt, um den chinesischen Markt zu erschließen und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.Über 1.500 Unternehmen aus den Partnerländern des Belt and Road nehmen an der sechsten CIIE teil und stellen auf einer Fläche von fast 80.000 Quadratmetern aus - ein Zuwachs von 30 Prozent gegenüber der letztjährigen Veranstaltung."Wir beobachten Anzeichen für eine Verlangsamung des Globalisierungsprozesses, da geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und andere Faktoren viele Länder dazu veranlassen, sich mehr auf den Binnenkonsum zu konzentrieren", kommentierte Kevin Kolevar, Vizepräsident für globale Politik und Regierungsangelegenheiten bei Dow. "China hat jedoch stets Offenheit signalisiert. Als Land mit der größten Verbraucherbasis der Welt birgt China ein enormes Potenzial".Er wies darauf hin, dass die CIIE Chinas Engagement und Unterstützung für die wirtschaftliche Globalisierung, die internationale Zusammenarbeit und Offenheit symbolisiere und fügte hinzu, dass die Messe nicht nur als Plattform für die globale geschäftliche Zusammenarbeit diene, sondern auch die Kommunikation und Interaktion zwischen Führungskräften aus verschiedenen Regionen erleichtere.