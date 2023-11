Der Technologieriese Apple hat in der vergangenen Woche seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Während die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn unter dem Strich übertroffen werden konnten, enttäuschte die Prognose. Was hat sich seitdem getan?Im laufenden ersten Quartal2023/2024, dem Weihnachtsquartal, rechnet der Vorstand von Apple nur mit Erlösen auf Vorjahresniveau, Analysen hatten aber mit fünf Prozent mehr gerechnet. Negativ kamen zudem die nachlassenden Erlöse in China vergangene Woche ...

