Umicore: profitieren die Belgier vom E-Autoboom?

Lieferverträge mit BMW & Volkswagen über Kathodenmaterial für Batterien

Umicore (UMI) - ISIN BE0974320526

Pullback bei der Umicore-Aktie (UMI) Rückblick

Die Umicore-Aktie verlor im vergangen Halbjahr rund 19 Prozent ihres Kurswertes. Die Rückkehr auf die Oberseite mit dem Rücksetzer knapp unter die inzwischen leicht steigend verlaufende 50-Tagelinie verspricht bei einem Bounce ein schönes Gewinnpotential.

Umicore-Aktie: Chart vom 08.11.2023, Kürzel: UMI, Kurs: 23.15 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die finanziellen Kenndaten haben sich aufgrund des Verfalls der Metallpreise deutlich verschlechtert. Obwohl die Gewinnentwicklung unzufriedenstellend ist, besteht aufgrund den Erwartungen in die Elektromobilität durchaus Potential für eine positive Entwicklung. Das belgische Recycling- und Rohstoffunternehmen wird in Nordamerika Zulieferer der Batteriefertigung des Münchner Autobauers BMW. Es wird von seinem Standort im kanadischen Ontario kathodenaktive Batteriematerialien an den BMW-Batteriezelllieferanten AESC in den USA liefern. Mit dem Volkswagenkonzern gibt es ein Joint Venture namens Ionway.

SETUP

Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und stop Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 17. Oktober an. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 16. Februar, so dass sie unser Setup nicht stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Umicore ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in UMI.

Veröffentlichungsdatum: 08.11.2023

