Sims Limited (ASX:SGM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit und ein Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft, gab heute die Ernennung von Warrick Ranson zum Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe mit Wirkung vom 4. Dezember 2023 bekannt. Herr Ranson wird die Nachfolge von Interims-CFO Steve Skurnac antreten, der die Position seit dem 1. Oktober 2023 innehatte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231108359841/de/

Warrick Ranson, incoming CFO at Sims Limited (Graphic: Business Wire)

Herr Ranson, der an Stephen Mikkelsen, den Managing Director und Chief Executive Officer von Sims Limited, berichten wird, bringt mehr als zwei Jahrzehnte umfassende Erfahrung auf Führungsebene aus leitenden Positionen in Blue-Chip-Unternehmen mit, die auf globalen Märkten in der Bergbau- und Rohstoffbranche tätig sind.

"Ich freue mich, Warrick in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovationen, der Pflege einer wachstumsorientierten Kultur und der Schaffung von Shareholder Value wird die Kultur von Sims Limited weiter verbessern", kommentierte Mikkelsen die Ernennung. "Warrick wird einen wichtigen Beitrag zum Team leisten, während wir eine wichtige Phase unserer Organisation durchlaufen, einschließlich der Rückführung von Kapital, der Verfolgung von Wachstumsinitiativen und der Optimierung unserer Kostenstruktur. Diese Ernennung erfolgt in einer Zeit, in der wir einen bedeutenden geschäftlichen Wandel durchlaufen, und ich bin zuversichtlich, dass er eine entscheidende Rolle für unseren weiteren Erfolg spielen wird."

Vor dieser Ernennung war Herr Ranson fast sechs Jahre lang Chief Financial Officer bei OZ Minerals Limited, wo er maßgeblich dazu beitrug, das Unternehmen durch eine Phase erheblichen Wachstums und großer Wertschöpfung zu führen. Zuvor war Herr Ranson etwa 18 Jahre bei Rio Tinto in verschiedenen Funktionen tätig. Während seiner Amtszeit war er unter anderem für die Überwachung bedeutender Kapitalinvestitionen und Fusions- und Übernahmeaktivitäten für die Produktgruppe Kupfer verantwortlich. Darüber hinaus spielte Herr Ranson als Chief Commercial Officer für das Eisenerzgeschäft, dem größten Geschäftsbereich von Rio Tinto, eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Initiativen zur Geschäftsentwicklung.

Herr Ranson wird in der Unternehmenszentrale von Sims Limited in Sydney, Australien, tätig sein.

Über Sims Limited

Das 1917 gegründete Unternehmen Sims Limited schafft Werte, indem es Kreislauflösungen einsetzt, um Wege zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft aufzuzeigen. Durch seine drei Geschäftsbereiche, Sims Lifecycle Services, Sims Metal und Sims Resource Renewal ermöglicht Sims Limited die Wiederverwendung endlicher natürlicher Ressourcen und fördert die Dekarbonisierung der Lieferketten seiner Kunden, was messbare, positive Auswirkungen für Einzelpersonen, Gemeinden, Branchen und Regierungen hat. Mit dem Ziel, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu bewahren, verfolgt Sims Limited drei Säulen der Nachhaltigkeit: Verantwortungsbewusstes Handeln, Schließen des Kreislaufs und Partnerschaften für den Wandel. Dies ist die Grundlage für den strategischen Ansatz von Sims Limited, neue, innovative Lösungen zu entwickeln, die Ressourcen für die zukünftige Nutzung verfügbar machen und Umweltschäden reduzieren. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Australian Securities Exchange (ASX: SGM) notiert, und seine American Depositary Shares sind am Over-the-Counter-Markt in den Vereinigten Staaten notiert (USOTC: SMSMY). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.simsltd.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231108359841/de/

Contacts:

Investorenbeziehungen

Ana Metelo

Director, Investor Relations

ana.metelo@simsmm.com

Medienarbeit

Réal Hamilton-Romeo

Global Head, Communications and Marketing

real.hamiltonromeo@simsmm.com