SARNIA, Ontario, Nov. 09, 2023als Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens bekanntzugeben.



Marie Grönborg hat einen M.Sc. in Chemieingenieurwesen und verfügt über fast 30 Jahre weltweite Erfahrung in der Chemie- und Clean-Tech-Branche. Frau Grönborg war Geschäftsführerin des schwedischen Tex-Tech-Unternehmens TreeToTextile mit Sitz in Stockholm, das sich im gemeinsamen Besitz von H&M, Stora Enso, IKEA und LSCS Invest befindet und eine neue nachhaltige und kosteneffiziente Technologie zur Herstellung von Zellulosefasern für die Textilindustrie entwickelt hat. Bevor sie zu TreeToTextile kam, war Frau Grönborg Geschäftsführerin von Purac, einem Anbieter von schlüsselfertigen Lösungen für die Wasseraufbereitung und Biogasproduktion. Frau Grönborg war außerdem Executive Vice President und Mitglied des Group Management Teams von Perstorp, einem Spezialchemieunternehmen mit Schwerpunkt auf den globalen Märkten für Harze und Beschichtungen, technische Flüssigkeiten und Tiernahrung.

Neben ihren operativen Aufgaben bekleidet Frau Grönborg derzeit Verwaltungsratspositionen bei dem schwedischen Stahlunternehmen SSAB, dem Hersteller des weltweit ersten fossilfreien Stahls, bei Permascand, einem Anbieter elektrochemischer Lösungen für den globalen grünen Wandel, und bei Eolus, einem internationalen Unternehmen, dessen Hauptgeschäft die Planung und der Bau von Anlagen für erneuerbare Energien und Energiespeicherung ist, wobei der Schwerpunkt auf Windkraft, Solarenergie und Batteriespeicherung liegt.

"Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, bei Aduro als Vorstandsmitglied einzusteigen und dazu beizutragen, das Potenzial von Aduro und seiner bahnbrechenden Hydrochemolytik-Technologie zu verwirklichen", kommentierte Frau Grönborg ihre Ernennung. "Es ist ein Privileg, Teil einer Reise zu sein, die neue Lösungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und zur Ermöglichung einer Kreislaufwirtschaft in der chemischen Industrie, in der ich meine Wurzeln habe, herbeiführen soll."

"Wir freuen uns, Marie Grönborg im Verwaltungsrat von Aduro begrüßen zu dürfen. Ihre umfangreiche Erfahrung in der Chemie- und Cleantech-Branche macht sie zu einer unschätzbaren Bereicherung", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr, während sich unser Unternehmen weiterentwickelt und unsere Hydrochemolytic-Technologie vorantreibt."

Frau Grönborg tritt an die Stelle von Chris Parr, der sein Amt als Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens niedergelegt hat. Das Unternehmen dankt Herrn Parr für seine Dienste als Verwaltungsratsmitglied, einschließlich seiner Führung bei der 2021 abgeschlossenen Übernahme von Aduro Energy Inc. Trotz seines Rücktritts aus dem Verwaltungsrat hat sich Herr Parr bereit erklärt, dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung zu stehen und je nach Bedarf Beratungsleistungen zur Unternehmensführung und -finanzierung sowie damit verbundenen Themen zu erbringen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf Basis der zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten die Ernennung von Frau Marie Grönborg in den Verwaltungsrat und die Verpflichtung von Chris Parr als Berater sowie die erwarteten Auswirkungen auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens, einschließlich der erwarteten strategischen Schritte in Richtung eines kommerziellen Engagements und strategischer Partnerschaften; die Dynamik auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Technologie des Unternehmens, einschließlich des Aufbaus langfristiger Beziehungen, der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für relevante Kunststoffabfälle und der Festigung einer potenziellen kommerziellen Projektpipeline; die erwarteten Beiträge von Frau Grönborg in Form von Führungsqualitäten und Fachwissen, die einen erheblichen Mehrwert für den Vorstand darstellen und sich nahtlos in die strategischen Ziele des Unternehmens einfügen; und die erwarteten Beiträge von Herrn Parr in den Bereichen Unternehmensberatung, Unternehmensfinanzierung, strategische Planung und damit verbundene Beratungsleistungen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem, dass die Ernennung von Frau Grönborg und die Verpflichtung von Herrn Parr möglicherweise nicht die erwarteten Auswirkungen auf das Geschäft, die Strategie, die Kommerzialisierung und den Betrieb des Unternehmens haben; dass ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, die Geschäftspläne und den Betrieb von Aduro negativ beeinflussen können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt.