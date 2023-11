Heute stellt das US-amerikanische Unternehmen Plug Power seine Quartalszahlen aus Q3/23 vor. Laut Researchfirma Zacks könnte es für Investoren zu überraschend positiven Ergebnissen kommen. Daimler Truck besticht hingegen durch gelassene Kontinuität. Nach der Hochphase im letzten Jahr kehrt mehr Ruhe in den Konzern und für das kommende Jahr hat der Vorstand eine bestechende Prognose. Wer das Beste aus beiden Welten verbinden möchte, innovative Technologie und Logistik, der kommt an dem kanadischen Unternehmen dynaCERT nicht vorbei. Die Firma ist in der Kommerzialisierungsphase ihrer Brückentechnologie für LKW und nutzt Wasserstoffgas zur Reduktion von Emissionen. Das Produkt bietet eine Reihe von Vorteilen für die Langstrecke. Welche genau, erfahren Sie hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...