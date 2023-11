Unterföhring (ots) -- Die neue Vereinbarung gilt ab der Saison 2024 und beinhaltet die Pay-TV-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz über alle Verbreitungswege- Sky Sport wird alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints sowie alle Qualifyings und Trainingssessions der MotoGP live übertragen- Darüber hinaus wird Sky Sport unter anderem alle Rennen der Moto2, Moto3 und MotoE live präsentieren- Auftakt der neuen Saison ist vom 8. bis 10. März 2024 in KatarUnterföhring, 9. November 2023 - Ab 2024 wird Sky Sport auch das Zuhause der MotoGP, eine der aufregendsten Sportarten überhaupt und die größte Motoradrennsport-Weltmeisterschaft. Sky Deutschland hat sich die Live-Übertragungsrechte an der FIM MotoGP World Championship im Pay-TV für Deutschland, Österreich und die Schweiz langfristig gesichert und wird ab der Saison 2024 alle Grand-Prix-Rennen und Tissot Sprints sowie alle Qualifyings und Trainingssessions der MotoGP live übertragen.Wie es Motorsport-Fans bei Sky Sport bereits gewohnt sind, wird Sky Sport auch in der MotoGP mehrere frei wählbare Kanäle anbieten, unter anderem Onboard-Kameras, Daten-Kanäle sowie einen Kanal aus der Helikopter-Perspektive. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Sky Sport außerdem unter anderem alle Rennen der Moto2 und Moto3 sowie der FIM Enel MotoE World Championship live übertragen.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern. Ob MotoGP, Formel 1 oder IndyCar Series: Wer spektakulären Motorsport liebt, findet ihn bei Sky Sport."Alex Arroyo, Head of Media Rights, Dorna Sports: "Wir freuen uns sehr, diese neue Vereinbarung mit Sky Sport bekannt zu geben, dem Marktführer im Pay-TV-Bereich in Europa und Deutschland, der die besten Sportinhalte des Landes ausstrahlt. Wir wissen, dass sie der MotoGP - für uns die beste Show der Welt - und unseren Fans eine qualitativ sehr hochwertige und umfassende Berichterstattung bieten werden. Deutschland, Österreich und die Schweiz waren und werden auch in Zukunft Schlüsselmärkte für den Sport sein, dessen Verbreitung wir noch weiter vorantreiben wollen. Wir hatten bereits im vergangenen Jahr einen Zuschauerrekord auf dem Sachsenring und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sky, um den aufregendsten Sport der Welt noch mehr Fans in der Region zu präsentieren."Sämtliche Übertragungen der MotoGP World Championship bei Sky Sport werden über die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile ausgestrahlt und als Teil des Sky Sport Pakets und bei WOW Live-Sport empfangbar sein.Die MotoGP Saison 2024 wird 22 Grand-Prix-Wochenenden umfassen, die jeweils einen Sprint am Samstag und ein längeres Grand-Prix-Rennen am Sonntag beinhalten. Der Auftakt findet vom 8. bis 10. März 2024 in Katar statt. Redaktionelle Details zu den MotoGP-Übertragungen von Sky Sport werden rechtzeitig vor dem Saisonstart bekanntgegeben.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europa führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über MotoGP & Dorna SportsDie FIM Grand Prix World Championship, MotoGP, ist der aufregendste Sport der Welt. 22 der schnellsten Fahrer treten auf eigens dafür gebauten Prototyp-Motorrädern auf einigen der besten Rennstrecken der Welt gegeneinander an und sorgen für eine der aufregendsten Shows der Welt. Seit seiner Einführung im Jahr 1949 ist der Sport auf über 20 Grands Prix auf fünf Kontinenten angewachsen und die Fernsehübertragungen erreichen Hunderte von Millionen Menschen in aller Welt.Dorna Sports ist seit 1991 der alleinige Inhaber der kommerziellen und TV-Rechte an der FIM MotoGP World Championship. Die Dorna-Gruppe mit Sitz in Madrid, Spanien, und Niederlassungen in Barcelona und Rom ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Sportmanagement, Marketing und Medien, das im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen ist und neben der MotoGP auch andere führende Motorradrennsportmeisterschaften auf der ganzen Welt umfasst.