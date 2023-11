The following instruments on XETRA do have their first trading 09.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.11.2023Aktien1 US5537452097 MSP Recovery Inc.2 US6548022069 Nitto Denko Corp. ADR3 FR001400KO61 Archos S.A.4 CA28619A2002 Element79 Gold Corp.5 CA82825J1093 Silver Storm Mining Ltd.6 CA98383L2030 XR Immersive Tech Inc.Anleihen/ETF/ETP1 US421790AK24 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi2 DE000DD5A5M1 DZ BANK AG3 US03076CAN65 Ameriprise Financial Inc.4 DE000A351XS1 DZ HYP AG5 XS2716891440 EPH Financing International a.s.6 XS2689091846 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi7 XS1897122278 MRG Finance UK plc8 US69371RS728 Paccar Financial Corp.9 FR001400M048 SAGESS10 US828807DX23 Simon Property Group L.P.11 US828807DW40 Simon Property Group L.P.12 US871829BT33 Sysco Corp.13 USC10602BM88 Bombardier Inc.14 US871829BS59 Sysco Corp.15 DE000HLB52E8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000A352BS5 Thüringen, Freistaat17 IE000HGH8PV2 Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF18 IE0009BM62P2 Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF19 XS2297549128 Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities