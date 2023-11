Die Sixt-Aktie (WKN: 723132) hat am Mittwoch nach sehr guten Nachrichten des Münchener Unternehmen kräftig zugelegt. Kann jetzt eine nachhaltige Erholung bei den Anteilscheinen des Mobilitätsdienstleisters einsetzen? Sixt vorgestellt Sixt ist Europas größter Mobilitätsdienstleister, der in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienstvermittlung tätig ist. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern der Welt präsent und beschäftigt rund 6.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...