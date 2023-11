In Kolumbien gibt es ein altes Schiffswrack, um dessen Bergung sich die dortige Regierung nun kümmern willBis zu 20 Milliarden US-Dollar an Gold, Silber und Edelsteinen sollen an versunkenen Schätzen in Kolumbien schlummern. Das Schiffswrack ist rund 300 Jahr alt. Zwar fordern US-Schatzsucher die Hälfte des Schatzes ein, dennoch will Präsident Gustavo Petro die Galone "San Jose" vom Grund des Karibischen Meeres holen. Helfen soll eine öffentlich-privat Partnerschaft oder ein Deal mit einer privaten ...

