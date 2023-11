EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

11880 Solutions AG vermeldet Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2023



09.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 9. November 2023 - Die 11880 Solutions AG hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 auf 42,3 Millionen Euro (9 Monate 2022: € 41,0 Mio.) steigern können. Dabei erwirtschaftete das Digitalgeschäft im Berichtszeitraum 33,5 Millionen Euro (9 Monate 2022: € 32,3 Mio.), das Auskunftsgeschäft trug 8,8 Millionen Euro (9 Monate 2022: € 8,7 Mio.) zum Gesamtumsatz bei. Das Konzern-EBITDA lag im Berichtszeitraum mit 1,3 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 1,6 Millionen Euro. Im Digitalgeschäft belief sich das EBITDA zum 30.09.2023 auf 1,5 Millionen Euro (9 Monate 2022: € 1,7 Mio.), im Auskunftsgeschäft auf minus 0,2 Millionen Euro (9 Monate 2022: € -0,1 Mio.). Der Grund für den leichten Rückgang sind vor allem höhere Forderungsverluste, die vorrangig auf die massiv gestiegene Anzahl an Insolvenzen in Deutschland zurückzuführen sind. "Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Situation sind wir mit der aktuellen Entwicklung unseres Unternehmens sehr zufrieden. Es war richtig, dass wir zu Beginn des Jahres einen Effizienzkurs eingeschlagen haben, der schon jetzt deutliche Effekte zeigt. Wir konnten unsere Kosten optimieren, haben ein stabiles Cash-Polster und weisen nun bereits seit zwei Quartalen einen positiven Cashflow aus. Besonders erfreulich ist, dass wir trotz der umgesetzten Effizienzmaßnahmen weiter auf Wachstumskurs sind", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Auch im vierten Quartal 2023 will die 11880 Solutions AG den vielversprechenden Entwicklungskurs halten. Im Auskunftsgeschäft konnte im Bereich Call Center Services ein neuer Kunde gewonnen werden. Der Bereich wächst weiter und kann so zur Kompensation des weiterhin marktbedingt rückläufigen Telefonauskunftsgeschäft beitragen. Im Digitalgeschäft wurden die Bereiche Produkt und Vertrieb enger zusammengeführt, um zukünftig noch flexibler und zugleich effizienter auf die Anforderungen und Wünsche der Unternehmenskunden reagieren zu können. Den Neun-Monats-Bericht 2023 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte





Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com



09.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com