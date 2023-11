LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4300 auf 4600 Pence angehoben. Der neue Chef Hein Schumacher komme als richtiger Anpacker, der die Herausforderungen für den Konsumgüterkonzern verstehe, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diesmal starte man nicht mit einem großen Knall in eine Restrukturierung, sondern strebe echte Performance-Kultur an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 23:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

