Weinfelden (ots) -Mehr als 50 Filialen verfügen bei Lidl Schweiz bereits über E-Ladesäulen. Ab 20.11.2023 werden die Anlagen auf ein Bezahlsystem umgestellt.Der Detailhändler ist sich seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst und setzt im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie auf erneuerbare Energien. Seit 2016 betreibt Lidl Schweiz E-Tankstellen vor zahlreichen seiner Filialen - heute sind es bereits 52 Tankstellen. Kundinnen und Kunden können ihre E-PKWs während der Öffnungszeiten mit 100% grünem Strom versorgen. Seit Inbetriebnahme der ersten Tankstelle in Dübendorf hat Lidl Schweiz über 8'000'000 kWh an Energie durch die Tankstellen abgegeben - bei über 250'000 Betankungen pro Jahr. Im Durchschnitt sind das 25 Ladungen pro Säule und Tag.Ab 20.11.2023 führt Lidl Schweiz nun ein Bezahlsystem für die Nutzung der E-Tankstellen ein. "Auch wir haben uns angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise als einer der letzten Detailhändler in der Schweiz dazu entschlossen auf kostenpflichtiges Laden umzustellen, wobei wir das Gratisladen für unsere Kundinnen und Kunden so lange wie möglich hinausgezögert haben" so Reto Ruch, Chief Real Estate Officer.Aus kostenlos wird günstig!Die Verrechnung für den getankten Strom kann über drei unterschiedliche Bezahlsysteme erfolgen. Die attraktivsten Konditionen erhalten Kunden jedoch über die kostenlose Lidl Plus App. Der Discount-Preis je Kilowattstunde mit Lidl Plus beträgt derzeit AC: 0.26 CHF & DC: 0.42 CHF.Aus kostenlos wird also günstig - mit der Lidl Plus App.