FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA MAPLE LE.ED.HD,0005 CML1 KYG211511160
AB/FROM ONWARDS 09.11.2023 08:36 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA MAPLE LE.ED.HD,0005 CML1 KYG211511160
AB/FROM ONWARDS 09.11.2023 08:36 CET