Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) legt heute ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate und das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres sowie eine aktualisierte Mittelfrist-Guidance vor. KENNZAHLEN (in Mio. EUR) 01.01.2023-30.09.2023 9M 2023 01.01.2022-30.09.2022 9M 2022 01.07.2023-30.09.2023 Q3 2023 01.07.2022-30.09.2022 Q3 2022 Auftragseingang 105,2 126,3 30,1 38,0 Umsatz 113,0 113,0 34,6 40,6 EBITDA 19,9 18,7 5,7 7,4 EBIT 16,0 15,8 3,8 6,4 EBT 15,9 15,7 3,8 6,4 Konzernergebnis 11,5 11,4 2,7 4,5 Ergebnis pro Aktie in EUR 1,77 1,76 0,42 0,70 Ein verhaltenes drittes Quartal in Auftragseingang ...

