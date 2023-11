Die Analysten der Baader Bank bleiben bei FACC an der Seitenlinie und bestätigen die Reduce-Empfehlung mit Kursziel 5,6 Euro. "Die Marktstimmung für kleine europäische Wachstumsunternehmen bleibt schwierig", so die Analysten. Bei Knaus Tabbert bleiben die Baader-Analysten nach Zahlen-Vorlage auf Buy mit Kursziel 76,5 Euro. Die Analysten der Baader Bank bestätigen zudem die Kauf-Empfehlung für Semperit und auch das Kursziel in Höhe von 30,0 Euro. Die Zahlen lagen innerhalb der Erwartungen, so die Analysten. Auch bei voestalpine bleiben die Baader-Analysten auf Buy, das Kursziel bleibt bei 40,0 Euro. Das Q2 lag über dem Konsensus, so die Analysten. JPMorgan hat voestalpine von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 24,20 auf ...

