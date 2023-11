Malters (ots) -Nur 5% plant einen Einkauf am Singles Day - Rückläufiger Umsatz trotz steigender BekanntheitEine aktuelle Umfrage von DemoSCOPE, im Auftrag von blackfridaydeals.ch, zeigt eine widersprüchliche Entwicklung des Singles Day in der Schweiz: Obgleich die Bekanntheit des Shopping-Events kontinuierlich steigt, und mittlerweile ein Drittel der Befragen den Rabatttag kennt, zeichnet sich für den Singles Day ein Umsatzrückgang ab. Lediglich 5% der Befragten planen am Singles Day Einkäufe zu tätigen. Dies führt zu einer Abnahme des Umsatzes um 10% auf 60 Millionen CHF.Der Rückgang lässt sich teilweise durch das Datum des Singles Day (https://www.blackfridaydeals.ch/singles-day/) erklären - ein Samstag, der zwar im stationären Handel der umsatzstärkste, im Onlinehandel jedoch traditionell der umsatzschwächste Tag ist. Zudem hat gemäss den Ergebnissen der repräsentativen Umfrage von blackfridaydeals.ch eine Veränderung im Kaufverhalten stattgefunden: Mehr als die Hälfte der Schweizer Konsumenten muss aufgrund gestiegener Preise ihr Einkaufsverhalten anpassen, was sich in einer verringerten Kaufbereitschaft von teuren oder nicht unbedingt benötigten Produkten äussert.Retail-Experte Julian Zrotz von blackfridaydeals.ch kommentiert: "Auch wenn wir einen Umsatzrückgang am Singles Day prognostizieren, sind die Erwartungen für den Handel im November insgesamt positiv. Der Black Friday dürfte die Einbussen kompensieren. Der Singles Day hat Schwierigkeiten, sich in der Schweiz zu etablieren."Handyabos sind am Singles Day besonders attraktivIm Elektronikhandel findet infolge des Konkurses der PCP-Gruppe und der bevorstehenden Übernahme von microspot weniger Wettbewerb statt. Die Folge ist eine allgemeine Zurückhaltung bei den üblichen "Black November" Aktionen und eine schwächere Bewerbung der Singles Week durch den Handel. Trotzdem sind Rabatte in Höhe von 11% oder 22% auf Markenprodukte sowie verlockende Angebote im Bereich Handy-Abos zu erwarten.Für die ausführliche Version der Mitteilung besuchen Sie bitte unsere Website (https://www.blackfridaydeals.ch/news/singles-day-kann-nicht-fuss-fassen/).Pressekontakt:blackfridaydeals.chJulian ZrotzE-Mail: julian@blackfridaydeals.chTel: 076 378 13 37Original-Content von: blackfridaydeals.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100080190/100913233