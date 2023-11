Am deutschen Aktienmarkt dürfte die jüngste Erholung am Donnerstag eine Verschnaufpause einlegen. Der DAX wird zu Handelsbeginn rund 0,1 Prozent schwächer bei 15.210 Punkte erwartet. Nach Erreichung seines höchsten Standes seit Mitte Oktober am Vortag könnte sich die Rally nun abkühlen. Folgende Themen stehen zudem im Fokus der Anleger:1. Wall-Street-Anleger bleiben vorsichtig Am Mittwoch war die ...

